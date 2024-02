Aus der Stadtkirche Wittenberg wird über eine Tonne Altpapier entsorgt. Wer an der Aktion beteiligt war und was dabei aufgetaucht ist.

Wittenberg/MZ. - In der Stadtkirche Wittenberg haben sie Humor: Von einer Abnehm-Kur für das Bauwerk ist auf der Website der evangelischen Stadtkirchengemeinde die Rede. Tatsächlich hat dieser Tage die Junge Gemeinde 1,154 Tonnen Altpapier aus dem Sakralbau entsorgt. Über die Aktion informiert hat die MZ Stadtkirchenpfarrer Fabian Mederacke, der zudem einen hübschen Vergleich notiert hat: Danach schaue am Anfang eines Jahres mancher an sich hinunter „und entdeckt Hüftgold des letzten Jahres“. Auch im Leben sammle sich einiges an, „das eigentlich nicht gebraucht wird“: kleine Stehrumchen etwa oder „liegen gebliebene Bastelarbeiten und auch manche Macke, die einen in den Wahnsinn treibt“.