Auf Mallorca bringt Moderator und Promi-Koch Roland Trettl Singles zusammen. In der aktuellen Vox-Folge "First Dates Hotel" trifft Nanett aus Wittenberg auf den Leipziger Alexander. Wie verläuft das erste Date der beiden?

Vox-Serie "First Dates Hotel": Nanett aus Wittenberg sucht die große Liebe auf Mallorca

In der Vox-Serie "First Dates Hotel" suchen Alexander aus Leipzig und Nanett aus Wittenberg die große Liebe. Dazu sind beide zu Moderator Roland Trettl nach Mallorca gereist - mit Erfolg?

Wittenberg. Um die große Liebe zu finden, nahm die Wittenbergerin Nanett bei der Vox-Dating-Show "First Dates Hotel" teil. In der vierten Folge am 26. Februar ist um 20.15 Uhr zu sehen, wie ihre Partnersuche im Hotel auf Mallorca verläuft.

"First Dates Hotel": Vox-Show mit Kandidatin aus Wittenberg

Dabei wird die 40-jährige Verwaltungsfachangestellte von Gastgeber und Moderator Roland Trettl begleitet. Nanett ist seit 2014 Single und sehnt sich nach einer eigenen Familie und einer Traumhochzeit.

Auf Mallorca hofft sie, auf einen sportlichen, muskulösen Mann zu treffen – aber kein Typ Bodybuilder. „Ein knackiger Po wäre schön“, scherzt Nanett, die erobert werden möchte.

Vox-Serie "First Dates Hotel": Nanett aus Wittenberg trifft Alexander aus Leipzig

In der aktuellen Folge trifft sie bei ihrem Blind Date auf Alexander aus Leipzig. Der 43-Jährige ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr in Berlin und bildet dort den Nachwuchs aus. Alex fehlen die gemütlichen Sonntagnachmittage mit einer Partnerin auf der Couch sowie gemeinsame Feiern und Frühstücke.

Nanett wünscht sich ein "Weihnachtsfest mit Mann, Kindern und viel drumherum". Doch Alex ist bereits zwei Mal geschieden und hat bereits zwei Kinder. Ein erster Dämpfer für die Wittenbergerin?

Alex erwartet Nanett zum Essen im Hotelrestaurant. Ihm fällt sofort "ihr Lächeln und die tolle Ausstrahlung" sowie das Erscheinungsbild auf, sie hebt die höfliche und freundliche Ausstrahlung des Leipzigers hervor.

Urlaub und Familie: Das erste Gespräch bei Vox-Serie "First Dates Hotel" für die Wittenbergerin

Beim romantischen Dinner unterhalten sich beide über ihre Heimatorte Wittenberg und Leipzig. Auch die Ex-Partner kommen zur Sprache und Nanett erfährt von den beiden Kindern. Eine Familie mit ihr als Mutter rückt damit in weite Ferne, realisiert sie.

Im weiteren Verlauf des Blind-Dates sprechen sie über ihre jeweiligen Reisen und stellen schnell fest, dass beide schon einmal Ägypten besucht haben.

Er findet sie "attraktiv und sexy", sie ihn sehr höflich und es freut Nanett, dass er "darauf achtet, dass es mir gut geht". Als Gentleman übernimmt er natürlich auch die Rechnung.

Vox-Show "First Dates Hotel": Zweites Treffen für Nanett aus Wittenberg und Alex aus Leipzig?

Nach dem Date sind beide zufrieden mit dem Verlauf des Abends und den Gesprächen. Während sich Alex ein zweites Date zum Kennenlernen wünscht, hat es sich für Nanett eher wie eine Freundschaft angefühlt. Sie möchte kein zweites Date mit Alex.

Somit kommt es nicht zu einem Wiedersehen der beiden und ihre Wege trennen sich wieder. Sie wünschen sich gegenseitig alles Gute und suchen weiter nach ihrer großen Liebe.

Die nächste Folge der achten Staffel "First Dates Hotel" läuft am nächsten Montag um 20.15 Uhr auf Vox oder beim Streamingdienst RTL+.