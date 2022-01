First Dates: Kann Christoph aus Dessau-Roßlau im TV seine Liebe finden?

Dessau/Köln/MZ - Christoph aus Dessau-Roßlau ist 33 Jahre alt, Kraftfahrer und auf der Suche nach einer neuer Frau für's Leben. In der VOX-Kuppelshow „First Dates“ ist er in der am Mittwoch ausgestrahlten Folge auf Gianna, eine 28-jährige Erzieherin aus Alfeld bei Hannover getroffen. Bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant von Promi-Koch Roland Trettl wollen sich beide besser kennenlernen. Schnell steht fest - beide mögen sich, am Ende scheitert das Kennenlernen aber an einer kleinen Eigenart.

Als beide das erste Mal aufeinander treffen, ist noch Luft nach oben. „Ich bin sehr positiv überrascht“, freut sich Christoph auf den ersten Blick, „sie ist eine sehr attraktive Dame.“ Gianna hingehen kann das Kompliment anfangs noch nicht zurückgeben: „Er ist überhaupt nicht mein Typ, überhaupt gar nicht. Aber das hat ja nichts zu heißen.“

Gianna und Christoph bei ihrem TV-Date Screenshot: VOX / RTL+

Im laufe des Gesprächs entdecken beide aber nach und nach mehr Gemeinsamkeiten: Beide haben einen Putzfimmel. Gianna muss jeden Tag nach der Arbeit Staubsaugen, Christoph wäscht sich oft die Hände: „Jeder der bisher bei mir war hat gefragt: Hast du eine Putzfrau?“ Und auch bei den wünschen für die Zukunft sind sich beide schnell einig. Ein Bauerhof mit vielen Tieren und Natur rundherum könnten sie sich vorstellen.

„Hey Mädel, du bist voll mein Typ“

Minuspunkte sammelt der 33-jährige Dessau-Roßlauer, als er Gianna mit seiner Ex-Freundin vergleicht: „Ihr seht euch übrigens sehr ähnlich - komischerweise“, als Gianna dann fragt: „Ist das positiv oder negativ?“, entgegnet Christoph nur „Das ist sehr positiv.“ Nicht so für Gianna, die das als „kleinen Minuspunkt“ sieht, sich aber kurz darauf wünscht: „Dass wir vielleicht noch was trinken gehen und dann ganz gemütlich ins Hotelzimmer“, um weiter - ohne Kameras - miteinander zu sprechen. Etwas ähnliches will Christoph ihr auch zu verstehen geben, als er sich als wählerisch in der Partnerwahl outet. So wolle er ihr unterschwellig sagen: „Hey Mädel, du bist voll mein Typ.“

Haben die beiden eine Zukunft? (Screenshot: VOX / RTL+)

Nach dem Zahlen sind sich beide dann auch einig den Abend zusammen zu verbingen. Alles gut also? Offenbar nicht: Beide konnten sich bei der Heimfahrt besser kennenlernen. Dabei fiel dem Dessau-Roßlauer auf, dass Gianna sehr aktiv auf „Facebook & co.“ ist. Für ihn ein K.O.-Kirterium: „Das ist nicht meine Welt“ - er brach den Kontakt ab.