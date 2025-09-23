weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Christliche Kunst in der Lutherstadt: Von Krieg und Frieden: Stiftung in Wittenberg zeigt hochaktuelle Ausstellung

Christliche Kunst in der Lutherstadt Von Krieg und Frieden: Stiftung in Wittenberg zeigt hochaktuelle Ausstellung

Mit „...in meine Nächte drangen Ungeheuer... Von der Sehnsucht nach Frieden in Bildern vom Krieg“ präsentiert die Stiftung Christliche Kunst Wittenberg eine bemerkenswerte Exposition. Zu sehen sind Arbeiten von Vadim Sidur, Bernhard Heisig und Ulrich Lindner.

Von Elke Witt 23.09.2025, 16:15
Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Christhard-Georg Neubert eröffnet die Ausstellung.
Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Christhard-Georg Neubert eröffnet die Ausstellung. (Foto: Elke Witt)

Wittenberg/MZ. - „Im Krieg stirbt man nicht nur durch Minen und durch Flinten. Man wird nicht von Granaten nur zerrissen. In meine Nächte drangen Ungeheuer, die mich die Hölle wohl empfinden ließen.“ Mit diesem Zitat des Schriftstellers Hugo Ball eröffnete der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg, Christhard-Georg Neubert, die neue Ausstellung.