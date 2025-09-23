Mit „...in meine Nächte drangen Ungeheuer... Von der Sehnsucht nach Frieden in Bildern vom Krieg“ präsentiert die Stiftung Christliche Kunst Wittenberg eine bemerkenswerte Exposition. Zu sehen sind Arbeiten von Vadim Sidur, Bernhard Heisig und Ulrich Lindner.

Von Krieg und Frieden: Stiftung in Wittenberg zeigt hochaktuelle Ausstellung

Wittenberg/MZ. - „Im Krieg stirbt man nicht nur durch Minen und durch Flinten. Man wird nicht von Granaten nur zerrissen. In meine Nächte drangen Ungeheuer, die mich die Hölle wohl empfinden ließen.“ Mit diesem Zitat des Schriftstellers Hugo Ball eröffnete der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg, Christhard-Georg Neubert, die neue Ausstellung.