In wenigen Tagen erhält der Bildhauer Werner Mally aus München den Kunstpreis der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg. Zeitgleich wird im öffentlichen Raum seine Gedenkskulptur „Restlicht“ gezeigt. Woran sie erinnert und warum Mally in der Lutherstadt kein Unbekannter ist.

Was eine modernes Kunstwerk auf dem Wittenberger Marktplatz bewirken soll

Die temporäre Gedenkskulptur „Restlicht“ des Bildhauers und Grafikers Werner Mally war schon an zahlreichen Orten auch im Ausland zu sehen. Jetzt wird sie in Wittenberg auf dem Marktplatz aufgebaut.

Wittenberg/MZ. - Die Fläche des Baldachins misst vier mal vier Meter. Konisch in den Stahl gebohrt sind Zahlen der Jahre 1938 bis 1945. Durch diese Art der Bohrung, sagt Werner Mally über seine Skulptur „Restlicht“, kann der Lichteinfall auch schräg erfolgen. Außerdem wandern die Zahlen – und das nicht nur über den Boden. „Man ist gezeichnet“, meint Mally. Jetzt wird die temporäre Gedenkskulptur des in München beheimateten Bildhauers in Wittenberg gezeigt. Mit dem Aufbau soll nächste Woche begonnen werden.