Insgesamt fünf Einsätze haben die Feuerwehr am Freitag im Landkreis Wittenberg gefordert. Mehrere Orte waren betroffen. Was zu den Vorfällen bekannt ist.

Von Brand bis Fehlalarm: Fünf Einsätze im Kreis Wittenberg an einem Tag

Wittenberg/Bad Schmiedeberg/Möhlau/MZ - Gleich mehrere Einsätze haben Polizei und Feuerwehr im Landkreis Wittenberg seit der Nacht zu Freitag beschäftigt. Bereits gegen 2.15 Uhr wurden Kräfte nach Möhlau zur Technischen Hilfeleistung alarmiert. Worin diese genau bestand, ist nicht bekannt.

Nur wenige Stunden später, kurz vor 5 Uhr, schrillten in Apollensdorf die Melder: Dort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Auch hier waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort.

Feuer in Söllichau: Grünschnitt-Container gerät in Brand

Am Vormittag kam es im Bad Schmiedeberger Ortsteil Söllichau zu einem Brand auf dem Gelände einer Firma. Dort hatte sich Grünschnitt in einem Container entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr Söllichau konnte das Feuer löschen, noch bevor die Polizei eintraf.

Passend zum Thema: Neue Feuerwehrfahrzeuge für Wittenberg – was mit den alten passiert

Nach bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst haben könnte. Personen wurden nicht verletzt, ein Sachschaden entstand nach Polizeiangaben nicht.

Wohnungsbrand in Wittenberg: Größerer Schaden konnte verhindert werden

Deutlich größer war der Einsatz, zu dem die Leitstelle um 12.19 Uhr in die Wittenberger Bachstraße alarmierte. Anwohner meldeten dort einen Wohnungsbrand: Sie hatten einen ausgelösten Rauchwarnmelder und Rauchwolken aus einem offenen Fenster wahrgenommen. Dank der schnellen Alarmierung und des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden.

Außerdem interessant: Smartwatches lösen immer öfter Fehlalarme aus – das rät die Leitstelle

Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung, anschließend konnte sie wieder an die Mieterin übergeben werden. Neben der hauptamtlichen Wachbereitschaft rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Wittenberg-West, Reinsdorf-Dobien, Teuchel sowie der Ergänzungstrupp von SKW an.

Feueralarm im Wittenberger Einkaufszentrum „Arsenal”

Nur etwa eine Stunde später folgte bereits der nächste Einsatz: Im Einkaufszentrum „Arsenal” in Wittenberg hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude, konnten jedoch weder Feuer noch Rauch feststellen.