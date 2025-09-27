Der Ordnungsausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die Kosten für Feuerwehreinsätze in Dessau zu erhöhen. Wann die Einsätze bezahlt werden müssen und wann sie gratis sind

Feuerwehreinsätze in Dessau sollen teurer werden - Zahlen müssen aber nur die wenigsten

Dessau-Roßlau/MZ. - Wenn es brennt, Autofahrer nach einem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sind oder nach einem Sturm Äste ein Dach durchschlagen, hilft die Feuerwehr – kostenlos. Einsätze, die unnötig sind oder mutwillig ausgelöst werden, sollen die Verursacher in Zukunft teurer zu stehen kommen. Dafür hat sich der Ordnungsausschuss am Dienstag einstimmig ausgesprochen. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat Ende Oktober.