  4. Bald 1.300 Euro pro Löschzug: Feuerwehreinsätze in Dessau sollen teurer werden - Zahlen müssen aber nur die wenigsten

Der Ordnungsausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die Kosten für Feuerwehreinsätze in Dessau zu erhöhen. Wann die Einsätze bezahlt werden müssen und wann sie gratis sind

Von Oliver Müller-Lorey 27.09.2025, 11:00
Die Feuerwehrkostensatzung soll geändert werden.
Die Feuerwehrkostensatzung soll geändert werden. Foto: IMAGO/Eibner

Dessau-Roßlau/MZ. - Wenn es brennt, Autofahrer nach einem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sind oder nach einem Sturm Äste ein Dach durchschlagen, hilft die Feuerwehr – kostenlos. Einsätze, die unnötig sind oder mutwillig ausgelöst werden, sollen die Verursacher in Zukunft teurer zu stehen kommen. Dafür hat sich der Ordnungsausschuss am Dienstag einstimmig ausgesprochen. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat Ende Oktober.