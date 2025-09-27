weather wolkig
  4. Zwangsversteigerung in Quedlinburg (Harz): Zweifel an Bieter der „Horror-Pension“

Die berüchtigte "Horror-Pension" im Herzen von Quedlinburg steht zur Zwangsversteigerung – doch der Zuschlag verzögert sich. Grund sind Zweifel an der Seriosität des Höchstbieters, der bereits unter Beobachtung steht. Wie es mit dem denkmalgeschützten Haus weitergeht.

Von Petra Korn Aktualisiert: 27.09.2025, 11:35
Soll über eine Zwangsversteigerung einen neuen Eigentümer erhalten: das als "Horror-Pension" berüchtigte Haus in Quedlinburg (Harz). Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Es soll zwangsversteigert werden: das Haus Zwischen den Städten 4a im Zentrum von Quedlinburg. Die ehemalige Wassermühle war vor einigen Jahren illegal als Pension genutzt worden. In sozialen Medien war die Unterkunft sogar als „Horror-Pension“ bezeichnet worden.