Die Kreisverwaltung Wittenberg ruft erneut zur Beteiligung am Programm „Partnerschaft für Demokratie“ auf. Welche Projekte es schon gibt und wieviel Geld jetzt zur Verfügung steht.

Gut besucht war kürzlich das Dinner für Demokratie vom Bündnis „Wittenberg weltoffen“ auf dem Marktplatz der Lutherstadt. Die Veranstaltung gehörte zu den im Rahmen des Programms „Partnerschaft für Demokratie“ geförderten Projekten im Landkreis Wittenberg. Und das Programm geht weiter.

Wittenberg/MZ. - Der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein und Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Gemeinsame Mahlzeiten dienen entschieden der Kommunikation. Das dachten sie sich wohl auch beim Bündnis „Wittenberg weltoffen“ und haben kürzlich ein „Dinner für Demokratie“ auf dem Marktplatz der Lutherstadt organisiert.