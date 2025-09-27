Partnerschaft für Demokratie Fördermittel: Für ein gutes Miteinander im Landkreis Wittenberg
Die Kreisverwaltung Wittenberg ruft erneut zur Beteiligung am Programm „Partnerschaft für Demokratie“ auf. Welche Projekte es schon gibt und wieviel Geld jetzt zur Verfügung steht.
27.09.2025, 10:17
Wittenberg/MZ. - Der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein und Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Gemeinsame Mahlzeiten dienen entschieden der Kommunikation. Das dachten sie sich wohl auch beim Bündnis „Wittenberg weltoffen“ und haben kürzlich ein „Dinner für Demokratie“ auf dem Marktplatz der Lutherstadt organisiert.