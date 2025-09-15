Mit einem „Dinner für Demokratie“ auf dem Wittenberger Marktplatz will das Bündnis „Wittenberg Weltoffen“ für mehr Austausch und Zusammenhalt sorgen.

Spaß hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allemal beim „Dinner für Demokratie - Wittenberg is(s)t weltoffen“.

Wittenberg/MZ. - Zeigen, dass Wittenberg vielfältig, bunt und offen ist: Das ist Gustav Kirberg eine Herzensangelegenheit. Damit ist der Lehrer für Sozialkunde und Informatik, der vor fünf Jahren in die Lutherstadt gezogen ist, nicht allein. Im Bündnis „Wittenberg Weltoffen“ kommen Menschen und Initiativen zusammen, die sich für eine vielfältige Zivilgesellschaft in der Stadt einsetzen wollen.