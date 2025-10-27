Die Fußballer des VfB mischen als Aufsteiger überraschenderweise in der Spitzengruppe der Landesliga-Südstaffel mit. Wann das bisher bescheidene Saisonziel neu definiert werden soll.

VfB Gräfenhainichen beißt sich in Spitzengruppe fest - Wird Saisonziel neu definiert?

Obwohl die Piesteritzer grundsätzlich die spielbestimmende Mannschaft ist, belohnen sie sich erneut nicht.

Wittenberg/MZ. - Die Aufsteiger-Elf vom VfB Gräfenhainichen beißt sich derzeit immer mehr in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga-Südstaffel fest. Auch das Auswärtsspiel bei der LSG Lieskau können die Schützlinge von Coach Richard Selka mit 4:3 gewinnen und klettern dadurch wieder einen Platz höher. Dort positionieren sie sich momentan mit 18 Punkten an dritter Stelle.