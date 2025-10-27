Die Forderung steht seit Jahren. Am Samstag haben rund 40 Menschen auf der Ziebigker Straße für ein Tempolimit protestiert. Besonders Fahrradfahrer fühlen sich auf der Fahrbahn unsicher. Wie die rechtliche Lage ist.

Demo im Dessauer Ortsteil Ziebigk - Anwohner fordern erneut Tempo 30 für die Ziebigker Straße

Dessau/MZ. - Rund 40 Menschen haben am Samstagnachmittag in der Ziebigker Straße für Tempo 30 demonstriert. Diese verläuft auf einer Länge von rund 1.000 Metern quer durch den Dessauer Stadtteil Siedlung. Im Gegensatz zu den umliegenden Anwohnerstraßen ist auf ihr Tempo 50 erlaubt.