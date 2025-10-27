Wildschweine in Nudersdorf sorgen immer wieder für Ärger. Ein Rentner berichtet von wiederholten Verwüstungen auf seinem Grundstück. Wer bei diesen Schäden haftet und wie sich Betroffene schützen können.

Nudersdorf/MZ. - Wenn Anwohner Eberhard Waßersleben morgens aus dem Fenster schaut, sieht sein Garten aus, als hätte jemand ihn mit einer Schaufel umgepflügt. Der Rasen ist aufgerissen, Erde liegt in dicken Brocken daneben, zwischen den Hecken klaffen tiefe Löcher. „Das waren sie wieder“, berichtet der Rentner.