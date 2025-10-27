Die Bedingungen für die Knolle waren in diesem Sommer ideal: Es gab eine gleichmäßige Regenverteilung und kaum Hitzeschäden. Warum der Anbau trotzdem zurückgegangen ist und wann er lohnt.

Beste Bedingungen für die Erdäpfel - So fiel die Kartoffelernte in Anhalt-Bitterfeld aus

Ulf Gehrmann, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Zörbig, steht in einem vollen Kartoffellager. Die Bedingungen waren in diesem Jahr ideal.

Zörbig/MZ. - Knarzend öffnet sich das Tor der Lagerhalle. Ein schwerer Erdgeruch liegt in der Luft. Als das grelle Licht aufflammt, wird der Blick frei auf unzählige Säcke voller Kartoffeln, gestapelt bis unter die Decke. „Das ist noch nicht alles, es geht noch weiter“, sagt Ulf Gehrmann und führt in die Nachbarhalle – dort das gleiche Bild. „Die Ernte in diesem Jahr ist super“, freut sich der Vorsitzende der Agrargenossenschaft Zörbig und nimmt ein paar Knollen in die Hand: groß, schwer, makellos.