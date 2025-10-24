weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball-Landesliga im Kreis Wittenberg: Piesteritz und Gräfenhainichen im Duell mit Kellerkindern

Der VfB Gräfenhainichen und der FC Grün-Weiß Piesteritz treffen in der Landesliga auf die beiden Schlusslichter der Tabelle. SV Rot-Weiß Kemberg hat wohl die schwerste Aufgabe.

Von Andreas Hübner 24.10.2025, 15:15
Die Piesteritzer haben in den bisherigen Heimspielen in der Fußball-Landesliga gut geliefert. Am Sonnabend wird Brehna erwartet.
Die Piesteritzer haben in den bisherigen Heimspielen in der Fußball-Landesliga gut geliefert. Am Sonnabend wird Brehna erwartet. (Foto: Sven Wieder)

Wittenberg/MZ. - In der Südstaffel der Fußball-Landesliga treten zwei Teams aus dem Landkreis Wittenberg diesen Sonnabend um 15 Uhr gegen sogenannte Kellerkinder an und erhoffen sich daher sicher Punkte.