Der VfB Gräfenhainichen und der FC Grün-Weiß Piesteritz treffen in der Landesliga auf die beiden Schlusslichter der Tabelle. SV Rot-Weiß Kemberg hat wohl die schwerste Aufgabe.

Piesteritz und Gräfenhainichen im Duell mit Kellerkindern

Die Piesteritzer haben in den bisherigen Heimspielen in der Fußball-Landesliga gut geliefert. Am Sonnabend wird Brehna erwartet.

Wittenberg/MZ. - In der Südstaffel der Fußball-Landesliga treten zwei Teams aus dem Landkreis Wittenberg diesen Sonnabend um 15 Uhr gegen sogenannte Kellerkinder an und erhoffen sich daher sicher Punkte.