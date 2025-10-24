LIVE:
Fußball-Landesliga im Kreis Wittenberg Piesteritz und Gräfenhainichen im Duell mit Kellerkindern
Der VfB Gräfenhainichen und der FC Grün-Weiß Piesteritz treffen in der Landesliga auf die beiden Schlusslichter der Tabelle. SV Rot-Weiß Kemberg hat wohl die schwerste Aufgabe.
24.10.2025, 15:15
Wittenberg/MZ. - In der Südstaffel der Fußball-Landesliga treten zwei Teams aus dem Landkreis Wittenberg diesen Sonnabend um 15 Uhr gegen sogenannte Kellerkinder an und erhoffen sich daher sicher Punkte.