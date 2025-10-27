Die Friedhofskultur wandelt sich. Der Wunsch nach individuellen Bestattungsformen nimmt zu. Wie sich Bestatter im Landkreis Mansfeld-Südharz darauf einstellen.

Mansfeld-Südharz: Letzte Fahrt mit der Feuerwehr zum Friedhof

Diese historische Feuerwehr kann einen Sarg oder eine Urne im Seegebiet Mansfelder Land transportieren.

Röblingen/Sangerhausen/MZ. - Während in Rheinland-Pfalz der Friedhofszwang für Totenasche kürzlich aufgehoben wurde und die Asche von Verstorbenen dort jetzt auch mit nach Hause genommen und auf dem Privatgrundstück verstreut werden darf, ist das hierzulande nicht erlaubt.