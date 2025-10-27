Bestattungskultur im Wandel Mansfeld-Südharz: Letzte Fahrt mit der Feuerwehr zum Friedhof
Die Friedhofskultur wandelt sich. Der Wunsch nach individuellen Bestattungsformen nimmt zu. Wie sich Bestatter im Landkreis Mansfeld-Südharz darauf einstellen.
Aktualisiert: 27.10.2025, 09:50
Röblingen/Sangerhausen/MZ. - Während in Rheinland-Pfalz der Friedhofszwang für Totenasche kürzlich aufgehoben wurde und die Asche von Verstorbenen dort jetzt auch mit nach Hause genommen und auf dem Privatgrundstück verstreut werden darf, ist das hierzulande nicht erlaubt.