weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Bestattungskultur im Wandel: Mansfeld-Südharz: Letzte Fahrt mit der Feuerwehr zum Friedhof

Bestattungskultur im Wandel Mansfeld-Südharz: Letzte Fahrt mit der Feuerwehr zum Friedhof

Die Friedhofskultur wandelt sich. Der Wunsch nach individuellen Bestattungsformen nimmt zu. Wie sich Bestatter im Landkreis Mansfeld-Südharz darauf einstellen.

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 27.10.2025, 09:50
Diese historische Feuerwehr kann einen Sarg oder eine Urne im Seegebiet Mansfelder Land transportieren.
Diese historische Feuerwehr kann einen Sarg oder eine Urne im Seegebiet Mansfelder Land transportieren. (Foto Black Finity)

Röblingen/Sangerhausen/MZ. - Während in Rheinland-Pfalz der Friedhofszwang für Totenasche kürzlich aufgehoben wurde und die Asche von Verstorbenen dort jetzt auch mit nach Hause genommen und auf dem Privatgrundstück verstreut werden darf, ist das hierzulande nicht erlaubt.