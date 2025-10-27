Am Wochenende war es wieder soweit: Im entwidmeten Gotteshaus von Wohlsdorf konnten sich Halloween-Liebhaber ordentlich gruseln. Und schon jetzt haben die Organisatoren erste Ideen für das kommende Jahr.

Gruseln in der Kirche: Entwidmetes Gotteshaus verwandelt sich in Wohlsdorf in einen Escape-Room

Erik Werner stimmt als Erzähler die Gruppen auf ihren Rundgang durch das Grusellabyrinth im Inneren der Wohlsdorfer Kirche ein.

Wohlsdorf/MZ - Wenn man den Hintergrund nicht kennt, klingt die Frage einleuchtend: „Wie schafft ihr es eigentlich, auf diesem Gottesacker solch eine Veranstaltung durchzuführen?“, wollte ein offenbar sehr erstaunter Besucher am Samstagabend von Uwe Cisewski wissen. „Die Kirche ist entwidmet, das ist kein Problem. Sonst ginge es natürlich nicht“, klärte der Biendorfer Ortsbürgermeister den beeindruckten Mann auf.