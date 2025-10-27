Unter das überwiegend positive Votum, dass das Köthener Schloss saniert wird, mischen sich auch skeptische Stimmen.

Nach Architekturwettbewerb für das Schloss - Wie viel Sanierung geht mit nur noch 22 Millionen Euro?

Die Jurymitglieder Regine Hartkopf und Rudolf Lückmann stellten die Entwürfe der Preisträger vor.

Köthen/MZ. - Seit Freitag können im Spiegelsaal des Schlosses Köthen alle 14 Projektvorschläge von Architekturbüros für die Sanierung des Schlosses von den Bürgern der Stadt und ihren Gästen besichtigt werden. Es gibt ausführliche Exposés der eingereichten Vorschläge zu sehen, Textbeiträge zu ihrer Entstehung und auch Modelle im Kleinformat. Bis zum 6. November immer an den Öffnungstagen der Museen des Schlosses von Mittwoch bis Sonntag (11 bis 17 Uhr) besteht diese Möglichkeit.