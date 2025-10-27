Das Theater Naumburg feiert Premiere mit dem Ein-Personen-Stück „Der Kontrabass“ von Kultautor Patrick Süskind. Weshalb das Publikum von der schauspielerischen Darstellung begeistert ist.

Ein Hindernis mit vier Saiten - Viel Applaus für One-Man-Show

Zum aus der Haut fahren: Der Berufskontrabassist (Markus Fennert) lässt seinen Emotionen freien Lauf.

Naumburg - Um die 1,80 Meter ist er groß, bis zu zwölf Kilogramm bringt er auf die Waage. Mit seinen Rundungen nimmt ein Kontrabass reichlich Raum ein. Mit dem stattlichen Instrument verbindet der Berufsmusiker aus dem Ein-Personen-Stück „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind eine Hassliebe.