„Der Kontrabass“ am Theater Naumburg Ein Hindernis mit vier Saiten - Viel Applaus für One-Man-Show
Das Theater Naumburg feiert Premiere mit dem Ein-Personen-Stück „Der Kontrabass“ von Kultautor Patrick Süskind. Weshalb das Publikum von der schauspielerischen Darstellung begeistert ist.
Aktualisiert: 27.10.2025, 16:59
Naumburg - Um die 1,80 Meter ist er groß, bis zu zwölf Kilogramm bringt er auf die Waage. Mit seinen Rundungen nimmt ein Kontrabass reichlich Raum ein. Mit dem stattlichen Instrument verbindet der Berufsmusiker aus dem Ein-Personen-Stück „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind eine Hassliebe.