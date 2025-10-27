Ausbildungswochenende Katzenrettung und Brandbekämpfung: Mehringer Feuerwehrnachwuchs trainiert im 24-Stunden-Dienst
Schon seit Jahren führt die Mehringer Ortsfeuerwehr einen 24-Stunden-Dienst für ihren Nachwuchs durch. Welche Bewährungsproben es dieses Mal gibt.
27.10.2025, 14:15
Mehringen/MZ - Was genau denn ein Schwelleraufsatz ist? Bevor die jungen Leute, die sich gerade das Innenleben des Mehringer Löschfahrzeuges anschauen, das Rätsel lösen können, durchdringt ein greller Piepton die Oktoberluft. Der erste Alarm des 24-Stunden-Dienstes der Mehringer Jugendfeuerwehr. Eine Katze befinde sich in einer Notlage.