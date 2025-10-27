Schon seit Jahren führt die Mehringer Ortsfeuerwehr einen 24-Stunden-Dienst für ihren Nachwuchs durch. Welche Bewährungsproben es dieses Mal gibt.

Was ist alles auf dem fahrzeug verstaut? Die Jugendwehr in Mehringen darf es beim 24-Stunden-Dienst in Ruhe erkunden.

Mehringen/MZ - Was genau denn ein Schwelleraufsatz ist? Bevor die jungen Leute, die sich gerade das Innenleben des Mehringer Löschfahrzeuges anschauen, das Rätsel lösen können, durchdringt ein greller Piepton die Oktoberluft. Der erste Alarm des 24-Stunden-Dienstes der Mehringer Jugendfeuerwehr. Eine Katze befinde sich in einer Notlage.