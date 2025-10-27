Zu einem schweren Unfall ist es Sonntag in der Steinfurther Straße in Wolfen gekommen. Es gab drei Leichtverletzte.

Laut Polizei war ein 29-Jähriger gegen 10.30 Uhr mit einem Audi samt Anhänger auf der Steinfurther Straße aus Richtung Leipziger Straße in Richtung Salegaster Chaussee gefahren. Auf Höhe der Einmündung zum Heuweg mussten mehrere Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt halten. Auch der 29-Jährige bremste ab. Dabei verlor er laut Polizeiinformationen die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Skoda eines 47 Jahre alten Mannes.

Beide Autos erlitten Totalschaden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro. Durch den Aufprall wurden sowohl beide Autofahrer als auch eine 32-jährige Mitfahrerin im Audi leicht verletzt. Der Rettungsdienst kam vor Ort zum Einsatz.