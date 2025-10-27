Am Montagnachmittag hat sich ein Auto auf der A38 überschlagen. Die Autobahn musste in Richtung Leipzig gesperrt werden.

Obhausen. – Auf der A38 bei Obhausen in Fahrtrichtung Leipzig hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr nach ersten Informationen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall auf der A38 im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Ein Auto sei von der Autobahn geschleudert worden, dabei sei ein Rad abgerissen. Es habe zwei Verletzte in dem Auto gegeben. Zum Zustand der Verletzten liegen noch keine Informationen vor. Auch ein Rettungsschubschrauber der ADAC Luftrettung war vor Ort im Einsatz.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen, die Personen mussten von der Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät aus dem Auto befreit werden. Die A38 war in Fahrtrichtung Leipzig bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.