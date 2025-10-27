Das Parksystem in den beiden Tiefgaragen der WGK in Köthen wurde modernisiert. Nutzer werden jetzt mit einer Kamera erfasst. Was diese jetzt wissen müssen.

Ohne Schranke, ohne Bargeld: Wie das neue Parksystem in den Köthener Tiefgaragen funktioniert

Christine Mehlhose aus Köthen macht sich mit dem neuen Parksystem in der Tiefgarage in der Wallstraße in Köthen vertraut.

Köthen/MZ. - Ein älterer Herr ist der Meinung, dass der Automat in der Tiefgarage Wallstraße „seinen Geist aufgegeben“ hat. Nun will er den zweiten testen – und steht dort vor demselben Dilemma. Er kann nicht mehr bar bezahlen. Seit dieser Woche ist das so. Aber defekt, erfährt er, seien die Automaten jedenfalls nicht, sondern neu.