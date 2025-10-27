Neue Technik eingebaut Ohne Schranke, ohne Bargeld: Wie das neue Parksystem in den Köthener Tiefgaragen funktioniert
Das Parksystem in den beiden Tiefgaragen der WGK in Köthen wurde modernisiert. Nutzer werden jetzt mit einer Kamera erfasst. Was diese jetzt wissen müssen.
Aktualisiert: 27.10.2025, 12:02
Köthen/MZ. - Ein älterer Herr ist der Meinung, dass der Automat in der Tiefgarage Wallstraße „seinen Geist aufgegeben“ hat. Nun will er den zweiten testen – und steht dort vor demselben Dilemma. Er kann nicht mehr bar bezahlen. Seit dieser Woche ist das so. Aber defekt, erfährt er, seien die Automaten jedenfalls nicht, sondern neu.