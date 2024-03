Der Osterhase wird am Sonnabend zum Familienfest in Köthen anzutreffen sein und vielleicht auch im Wittenberger Stadtwald am Sonntag.

Wittenberg/MZ. - Ein langes Wochenende und Sonnenschein. Da bieten sich Ausflüge in die Natur und die Kultur geradezu an. Und da Ostern ist auch mit Eiersuche und Hasentanz.

Eiersuche im Stadtwald in Wittenberg

Im Stadtwald in Wittenberg können am Ostersonntag, 31. März, zwischen 10 und 12 Uhr wieder Eier gesucht werden. Im Vorhof des Nabu-Zentrums werden traditionell 500 Eier versteckt, die die Sparkasse sponsert. Zusätzlich lassen sich fünf goldene Eier finden, die ein Sonderpreis sind. Suchen dürfen Kinder ab acht Jahren, wobei die Mitarbeiter des Nabu-Zentrums bitten, dass jedes Kind nur ein Ei nehmen sollte. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Eingang in den Hof des Nabu-Zentrums „Im Stadtwald“.

Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke können erworben werden.

Osterfest für die Familie in Köthen rund ums Schloss

Am Ostersamstag, 30. März, wird es wieder ein Fest für die Familie im Schloss Köthen und im Friedenspark geben. Das Gemeinschaftsprojekt der Köthen Kultur und Marketing GmbH und der Freiwilligen Feuerwehr Köthen beginnt um 15 Uhr im äußeren Schlosshof. Die Gäste dürfen sich dort unter anderem auf Hüpfburg, den Zirkus Clasen & Probst und Ponyreiten mit Wends Ranch aus Aken freuen. Es gibt Kinderschminken, Basteleien, ein Streichelgehege und fotografieren lassen kann man sich an diesem Nachmittag natürlich mit dem Osterhasen, der Süßigkeiten und Eier in seinem Korb hat. Zum Finale des bunten Programmes im äußeren Schlosshof setzt sich um 18.30 Uhr der Lampionumzug unter musikalischer Führung der Schalmeienkapelle Köthen und in Begleitung der Jugendfeuerwehr Köthen in Bewegung und führt durch die Stadt bis zum Friedenspark. Das dortige Osterfeuer wird organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Köthen. Ein österliches Puppenspiel ist für die jüngsten Zuschauer ab drei Jahren am Ostersamstag, 14.30 Uhr, im Veranstaltungszentrum Köthen mit „Mal mir einen Regenbogen“ zu erleben. Häschen Hoppel und Opa Hase erleben ein tolles Durcheinander, angerichtet vom frechen Kater Karli. Zudem sind die Museen im Schloss Köthen an den Osterfeiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Eintritt zum Osterfest ist frei, zum Puppenspiel kostet er 7 Euro für Kinder und 9 Euro für Erwachsene. Karten in der Touristinformation unter Telefon 03496/ 70099260 im Vorverkauf.

Offener Garten in Rettig

Die Saison der offenen Gärten beginnt in diesem Jahr zwei Wochen früher als ursprünglich gedacht. Familie Klingner in dem Jessener Ortsteil Rettig öffnet schon am Ostermontag von 14 bis 17 Uhr ihr Gartentor. Denn der besondere Hingucker in ihrem Refugium sind die Frühjahrsblüher. „Hunderte Gartentulpen und Narzissen sind leider nicht von langer Dauer aber durchaus spektakulär“, wirbt die Familie um Besucher. Damit begründet sie gleichzeitig, warum sie nicht erst am 14. April, sondern schon an diesem 1. April in ihren rund 5.000 Quadratmeter großen „Landhausgarten“ einlädt, in den sie vor sechs Jahren einen Teil einer ehemaligen Pferdekoppel verwandelt hat.

Adresse: Klingner, Rettig 6a, 06917 Rettig

Ballett, Oper und Schauspiel in Dessau im Theater

Im Anhaltischen Theater gibt es zu Ostern Oper, Ballett und Schauspiel. Am Karfreitag, 29. März, entführt Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ mit Kammersängerin Iordanka Derilova und Tilmann Unger in den Titelpartien ab 15 Uhr im Großen Haus in einen faszinierenden, mystischen Klangkosmos. Um 18 Uhr ist auf der Studiobühne des Alten Theaters letztmalig Stefano Giannettis Inszenierung „Sacre“, untermalt mit der Klaviermusik Igor Strawinskys, zu sehen.

Nach der gefeierten Premiere am vergangenen Wochenende ist das Schauspiel „Break of Day“ über einen langsam, aber beständig aus den Fugen geratenen Familienalltag am Samstagabend, 30. März, um 19 Uhr auf der Studiobühne des Alten Theaters zu erleben.

Am Sonntag, 31. März, öffnet sich um 17 Uhr der allerletzte Vorhang für Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ in der Inszenierung von Johannes Weigand, die einen imposanten Turm zu Babel in das Zentrum des bezaubernden musikalischen Geschehens stellt.

Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, unter anderem in der Wittenberger Touristinformation, im Internet unter www.anhaltisches-theater.de und an der Abendkasse erhältlich.

Hasentanz in der Exerzierhalle in Wittenberg

In die Exerzierhalle in Wittenberg wird in der Osternacht wieder zum Hasentanz eingeladen. Angekündigt sind Fät Tony mit seinen ganz besonderen Basslines, die Senkrechtstarter des vergangenen Jahres Ostekke und Taktstörer sowie mit einem sensationellen Warmup „Der Krüger“. Beginn ist am Sonnabend, 30. März, um 22 Uhr, das Ende könnte gegen 5 Uhr am Ostersonntag sein. Es gilt eine Altersbeschränkung ab 18 Jahren.