Erfolgreiche Berufung: Ein Wittenberger, dem vorgeworfen worden ist, ein Kind in der Silvesternacht verletzt zu haben, wird vor dem Landgericht in Dessau freigesprochen. Was die Hintergründe sind.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Die Berufung hat sich gelohnt für den Mann aus Wittenberg. Er war vor dem Amtsgericht verurteilt worden im Juni dieses Jahres, wegen gefährlicher Körperverletzung zu acht Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung. Zudem sollte er Schmerzensgeld und Schadenersatz zahlen an die Familie des Opfers, mehr als 1.500 Euro.