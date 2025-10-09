Neuerung im Taxigewerbe Erstes Taxi im Burgenlandkreis ohne die Einheitsfarbe „Hellelfenbein“
Taxiunternehmer Jens Heßler aus Lützen hat sich als Erster der Branche im Burgenlandkreis ein Fahrzeug angeschafft, das nicht beigefarben ist. Wie das möglich geworden ist.
Lützen/MZ. - Taxis im Burgenlandkreis und in ganz Sachsen-Anhalt müssen künftig nicht mehr in der bisherigen Einheitsfarbe „Hellelfenbein“ lackiert sein. Warum das Taxiunternehmer Jens Heßler aus Lützen und seine Berufskollegen richtig gut finden, lesen Sie hier.