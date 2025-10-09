Taxiunternehmer Jens Heßler aus Lützen hat sich als Erster der Branche im Burgenlandkreis ein Fahrzeug angeschafft, das nicht beigefarben ist. Wie das möglich geworden ist.

Taxiunternehmer Jens Heßler aus Lützen steht mit Landtagspolitikerin Elke Simon-Kuch an seinem neuen schwarzen Fahrzeug. Es ist das erste nicht-beigefarbene Taxiauto im Burgenlandkreis.

Lützen/MZ. - Taxis im Burgenlandkreis und in ganz Sachsen-Anhalt müssen künftig nicht mehr in der bisherigen Einheitsfarbe „Hellelfenbein“ lackiert sein. Warum das Taxiunternehmer Jens Heßler aus Lützen und seine Berufskollegen richtig gut finden, lesen Sie hier.