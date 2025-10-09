Seit der Sperrung der Ortsdurchfahrt erlebt das Dorf Alberstedt bei Farnstädt Dauerverkehr. Lkw missachten das Verbot, ein Hausdach wurde beschädigt. Jetzt wird kontrolliert – doch reicht das aus?

Unfall und Raserei – Lkw-Umleitung sorgt für Ärger in Alberstedt

Ein Lkw rammt ein Dach, Kinder spielen nur noch mit Angst. In Alberstedt wächst die Wut über den Umleitungsverkehr. Warum Behörden trotzdem zögern, Maßnahmen zu ergreifen.

Farnstädt/MZ. - Im Farnstädter Ortsteil Alberstedt ist seit März dieses Jahres die Ortsdurchfahrt gesperrt. Zwischen dem Ortseingang von Farnstädt kommend und der Pietschbachbrücke werden umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt. Seitdem herrscht in einer sonst ruhigen Nebenstraße deutlich mehr Verkehr.