Söhne Mannheims-Sänger Karim Amun spricht im Interview mit der MZ über das Konzert der Band am Samstag, 11. Oktober, im Steintor-Varieté. Eine Verbindung zu Halle hat er bereits.

Die Söhne Mannheims sind erstmals ohne Xavier Naidoo zurück in Halle - was Fans erwartet

Die Söhne Mannheims treten am 11. Oktober mit Piano im Steintor-Varieté in Halle auf. Karim Amun (rechts) sprach im Vorfeld mit der MZ.

Halle (Saale)/ MZ. - Die Söhne Mannheims kommen in einer besonderen Konstellation ins Steintor-Varieté nach Halle. Nach dem Ausstieg des umstrittenen Xavier Naidoo im Jahr 2017 formierte sich die Band neu, veröffentlicht seitdem aber weiterhin erfolgreich Musik. Jetzt kommen die Söhne Mannheims mit ihrem Piano-Projekt an die Saale.