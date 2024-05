Serno/MZ. - Jennifer Staack hat ihre große Leidenschaft eigentlich erst vor kurzem entdeckt. „Das fing eigentlich erst mit unseren Kindern an“, berichtet die junge Mutti eines zweijährigen Sohnes und einer einjährigen Tochter.

Dann holt sie, die gebürtig aus Bad Soden bei Münster stammt, doch noch ein bisschen weiter aus. „2015 habe ich selbst mal ein Foto-Shooting gewonnen“, sagt sie. Fortan habe sie immer öfter vor der Kamera gestanden und sich selbst als Hobby-Model verdingt.

Die eigenen Kinder als Models

In dieser Zeit habe sie viele verschiedene Fotografen kennengelernt und sich mit denen intensiv ausgetauscht. Dann greift sie selbst zur Kamera und fängt an ihre Haustiere zu fotografieren und ganz intensiv – in den jüngsten Jahren – ihre eigenen Kinder. „Wir hatten bei unserem Großen versäumt, ein Neugeborenen-Shooting zu machen“, sagt sie. Das bereue sie gemeinsam mit ihrem Partner sehr und auch deshalb greift sie immer öfter zur Kamera und beginnt, auch Freunde und Bekannte zu fotografieren.

Von den Ergebnissen sind zumeist alle fasziniert. Da es immer mehr Anfragen gibt, meldet die 28-Jährige, die in einem Bitterfelder Unternehmen im Marketingbereich tätig ist, in diesem Monat Nebengewerbe an. Seit 2022 im Coswiger Ortsteil Serno ansässig, betreibt sie ihr Hobby von zu Hause aus. Die meisten ihrer Fotoshootings finden in der Natur statt. „Es gibt sehr viele schöne Plätze hier“, sagt sie. Im Gegensatz zu ihrer Zeit vor der Kamera versuche sie in ihren Fotos immer irgendwie Bewegung hereinzubringen.

Das Miteinander festhalten

„Bei meinen Shootings soll es immer ein Miteinander geben und ich schleiche dann mit meiner Kamera drumherum.“ Kinder können beispielsweise je nach Belieben toben oder kuscheln. Das gebe ihren Bildern einen besonders natürlichen Touch. „Ich versuche, das Fotoshooting selbst als Erlebnis für die Familien zu gestalten und on top gibt es schöne Fotos als Erinnerung.“

Mehr Infos www.jolenaphotography.de.

Auf diese Art bietet die junge Fotografin Pärchen-, Familien- oder auch Neugeborenen-Shootings an. Allerdings sagt Staack selbst: „Natürlich spreche ich mit diesen Fotos nicht jeden an. Wer klassische Familienporträts erwartet, ist bei mir an der falschen Adresse.“