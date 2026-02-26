Mit der Neueröffnung von Tedi in der Berliner Chaussee wächst das Filialnetz des Non-Food-Discounters in Wittenberg weiter. Nach dem Einkaufszentrum Arsenal folgt nun der dritte Standort.

Tedi feiert die Neueröffnung in der Berliner Chaussee in Wittenberg mit Glücksrad und Aktionen.

Wittenberg/MZ/LJ - In der Berliner Chaussee hat am Mittwoch eine weitere Filiale der Handelskette Tedi eröffnet. Es ist bereits der dritte Standort des Non-Food-Discounters im Stadtgebiet von Wittenberg. Erst eine Woche zuvor hatte das Unternehmen eine Filiale im Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal eröffnet.

Zuvor befand sich hier eine Filiale von Pfennigpfeiffer. (Foto: Thomas Klitzsch)

Der neue Markt befindet sich in den Räumen eines früheren Geschäfts von Pfennigpfeiffer. Die Kette war im vergangenen Jahr übernommen worden, anschließend wurde die Verkaufsfläche umgebaut und an das Tedi-Konzept angepasst, wie es aus der Pressestelle des Unternehmens heißt.

Auf mehr als 700 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Discounter nach eigenen Angaben ein breites Sortiment an Non-Food-Artikeln an. Dazu zählen unter anderem Party- und Geschenkartikel, Haushaltswaren, Schreibwaren sowie Bastel- und Dekorationsbedarf.