Die Pfennigpfeiffer-Filiale in Wittenberg soll verschwinden. Schon jetzt steht fest, welches Geschäft am Freitag den Platz mit einem Übergangsmodell übernimmt.

Wittenberg/MZ - Die frühere Pfennigpfeiffer-Filiale in der Berliner Chaussee in Wittenberg wird nach einem Umbau an diesem Freitag um 8 Uhr wiedereröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Standort vorerst als „Pfennigpfeiffer powered by Tedi“-Markt betrieben.

Im Innenraum kommen zunächst Artikel von Tedi zum Einsatz, um das Sortiment des Non-Food-Discounters präsentieren zu können. Parallel dazu läuft die schrittweise Umstellung auf eine vollständige Tedi-Filiale, auch in der Außengestaltung.

Alle Mitarbeiter seien übernommen worden, hieß es vom Unternehmen. Im Dezember vergangenen Jahres hat Tedi 84 Pfennigpfeiffer-Filialen übernommen.