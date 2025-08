Starke Frauen: Was Verena und Anja Bauer am 1. August feiern

Schwestern und Unternehmerinnen: Anja Bauer (l.) und Verena Bauer von Bauer & Co. Ihr Betrieb in Wittenberg ist Mitglied im Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplazubau Sachsen-Anhalt.

Wittenberg/MZ. - Zwölf Minuten verbringen Menschen ab 18 Jahren in Deutschland laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich pro Tag mit Gartenarbeit. Das klingt erst mal nicht viel, vor allem aber setzt es voraus, dass jemand einen Garten hat. Wer so einen Flecken sein eigen nennt, kann dessen Gestaltung selbst in die Hand nehmen – oder sich professionelle Hilfe holen. Beispielsweise bei Bauer & Co. in Wittenberg.