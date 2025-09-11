Wie die Nagetiere die Bewohner in der Piesteritzer Werkssiedlung weiter beschäftigen und dort die Wohnungen unsicher machen. Der Vermieter nimmt ausführlich Stellung.

Trotz Fallen und Gift: Warum die Ratten in Piesteritz nicht verschwinden

Das Rattenproblem in der Piesteritzer Werkssiedlung besteht immer noch.

Wittenberg/MZ - Ratten tauchen in der Piesteritzer Werkssiedlung weiterhin auf und sorgen für Unruhe unter den Bewohnern. Die Mitteldeutsche Zeitung berichtete bereits früher über die Rattenproblematik. Besonders betroffen seien in der Vergangenheit der Krummer Weg, der Gartenweg und die Dessauer Straße, nun komme auch der Schillerplatz hinzu. Die Geschichte der Nagetiere geht also weiter, und die Probleme der Bewohner sind nach wie vor ungelöst. Die Bewohner wollen anonym bleiben, berichten aber eindrücklich und weitgehend übereinstimmend von ihrer Situation.