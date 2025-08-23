Ratten sorgen in der Piesteritzer Werkssiedlung für Angst und Streit. Anwohner berichten von erschreckenden Vorfällen, während der Vermieter die Ursache ganz woanders sieht.

In der Piesteritzer Werkssiedlung gibt es vermehrt Probleme mit Ratten.

Wittenberg/MZ. - In der Piesteritzer Werkssiedlung berichten Anwohner seit einiger Zeit von zunehmenden Rattenproblemen. Die Nagetiere tauchen immer häufiger in den Wohngebieten auf, sorgen für Unruhe und werfen Fragen zu Gesundheit und Sicherheit auf. Bewohner haben eine Vermutung, woher die Tiere kommen. Der Immobilienverwalter hat aber die Mieter selbst als Auslöser in Verdacht.