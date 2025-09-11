Die Zehntklässler aus Hettstedt beschäftigen sich mit dem Thema Wasser und zeigen ihre Ergebnisse in einer Ausstellung.

Susanne Theumer (li.) zeigt den Zehntklässlern Vadym Petukhov und Jonas Knorr (Mitte), wie ein Druck funktioniert.

Hettstedt/MZ. - Wie vielfältig Wasser in seiner Darstellungsform ist, beweisen gerade die Zehntklässler des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums. Im Rahmen einer Strukturwandelwerkstatt der Agentur für Aufbruch stellen die Jugendlichen ihre Forschungsarbeiten und Zukunftsvisionen vor, die sie innerhalb dieser dreitägigen Werkstatt entlang der Wipper erarbeitet haben.