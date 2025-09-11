Bilder, Keramiken und Interviews „Wasser im Wandel“: Zehntklässler des Hettstedter Humboldtgymnasiums erarbeiten eigene Ausstellung
Die Zehntklässler aus Hettstedt beschäftigen sich mit dem Thema Wasser und zeigen ihre Ergebnisse in einer Ausstellung.
Aktualisiert: 11.09.2025, 13:25
Hettstedt/MZ. - Wie vielfältig Wasser in seiner Darstellungsform ist, beweisen gerade die Zehntklässler des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums. Im Rahmen einer Strukturwandelwerkstatt der Agentur für Aufbruch stellen die Jugendlichen ihre Forschungsarbeiten und Zukunftsvisionen vor, die sie innerhalb dieser dreitägigen Werkstatt entlang der Wipper erarbeitet haben.