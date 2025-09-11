weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Bilder, Keramiken und Interviews: „Wasser im Wandel“: Zehntklässler des Hettstedter Humboldtgymnasiums erarbeiten eigene Ausstellung

Bilder, Keramiken und Interviews „Wasser im Wandel“: Zehntklässler des Hettstedter Humboldtgymnasiums erarbeiten eigene Ausstellung

Die Zehntklässler aus Hettstedt beschäftigen sich mit dem Thema Wasser und zeigen ihre Ergebnisse in einer Ausstellung.

Von Tina Edler Aktualisiert: 11.09.2025, 13:25
Susanne Theumer (li.) zeigt den Zehntklässlern Vadym Petukhov und Jonas Knorr (Mitte), wie ein Druck funktioniert.
Susanne Theumer (li.) zeigt den Zehntklässlern Vadym Petukhov und Jonas Knorr (Mitte), wie ein Druck funktioniert. Fotos (4): Jürgen Lukaschek

Hettstedt/MZ. - Wie vielfältig Wasser in seiner Darstellungsform ist, beweisen gerade die Zehntklässler des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums. Im Rahmen einer Strukturwandelwerkstatt der Agentur für Aufbruch stellen die Jugendlichen ihre Forschungsarbeiten und Zukunftsvisionen vor, die sie innerhalb dieser dreitägigen Werkstatt entlang der Wipper erarbeitet haben.