Ein Familienvater aus Theißen träumt seinen Traum in der Selbstständigkeit. Welche neueste Idee Jörg Patzschke jetzt verwirklicht.

Mit dem E-Motorrad durch den Parcours: Neue Action für Kinder am Mondsee bei Hohenmölsen

Jörg Patzschke (re.), seine Frau Manja und die Kinder Jonas und Emely präsentieren die größtenteils neuen Fahrzeuge.

Theißen/MZ. - Sein Haus und das dazugehörige Grundstück in Theißen hat Jörg Patzschke im Jahr 2014 gekauft und baut es seit dem zu JPs Abenteuerhof aus. Dort entstehen auch die vielen Ideen, die der YouTuber und E-Bike-Tester nach und nach umsetzt.