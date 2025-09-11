Petra Hirsch ist seit 48 Jahren als Stadtgärtnerin in Aschersleben unterwegs. Der Wechsel in die Rente fällt ihr schwerer, als gedacht.

48 Jahre für ein schönes Aschersleben unterwegs: Stadtgärtnerin Petra Hirsch geht in den Ruhestand

Sie wollte nie etwas anderes machen

Petra Hirsch bei der Pflege der Rosen auf dem Ascherslebener Marktplatz.

Aschersleben/MZ - Seit 48 Jahren arbeitet Petra Hirsch als Stadtgärtnerin in Aschersleben. Im Sommer sieht man sie täglich mit dem Wasserwagen in der Stadt, denn es gilt, 167 Bäume und die Pflanzmodule mit ausreichend Wasser zu versorgen. Die zunehmend trockenen Sommer und immer mehr frisch gepflanzte Bäume verlängern die Touren.