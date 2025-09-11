Der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz zieht ein positves Fazit des Warntages. Warum er sich über das schweigende Telefon gefreut hat.

Dessau-Rosslau/MZ. - Pünktlich um 11 Uhr heulten am gestrigen Donnerstag die Sirenen – Sekunden später ploppte auf den Smartphones die automatische Nachricht auf: „Probewarnung für Deutschland – Es besteht keine Gefahr.“

Für den 5.. bundesweiten Warntag zieht Martin Müller, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, ein „sehr positives Fazit. „Die Sirenen funktionierten und waren überall in der Stadt zu hören, wenn auch nicht überall gleich gut .“ 22 Sirenen gibt es in der Doppelstadt, acht aus dem Altbestand, 14 wurden neue aufgebaut. Ertönt sind gestern um 11 Uhr 20. Zwei der neuen Sirenen sind noch stumm, weil sie noch nicht am Strom angeschlossen sind, erklärt Müller. Die beiden stehen in Waldersee und Mildensee. „Aufgrund der Größe der Ortschaften haben wir dort jeweils zwei Sirenen stehen“, so der Amtsleiter. Gelaufen sei jeweils eine.

Auch Benachrichtigung über Smartphones klappte

Gut funktioniert haben laut Müller auch die Benachrichtigungen über die Warnapp NINA und den Mobilfunkdienst Cell Broadcast. „Der automatische Text, der auch ohne App, angezeigt wird, kam zuerst, die NINA-Nachricht etwas zeitversetzt“, so die Beobachtung Martin Müllers.

Während es beim ersten bundesweiten Warntag noch erhebliche Probleme gab, vor allem in der Kommunikation zwischen Bund und Kommunen, habe sich dies inzwischen gut eingespielt, sagt der Dessau-Roßlauer Amtsleiter.

Müller freut sich auch, dass es während des Alarms keine aufgeregten Bürgeranrufe gegeben habe, die wissen wollten, was los sei. „Da heißt für mich, dass die Bevölkerung gut informiert war und über den Warntag Bescheid wusste.“ Die Informationen im Vorfeld schätzt Müller als sehr gut und breitgefächert ein.