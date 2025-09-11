Der Ex-Handball-Schiedsrichter Marcus Helbig ist nach schwerer Krankheit mit nur 53 Jahren in Halle gestorben. In einem rührenden Post verabschiedet sich Kollege Lars Geipel von seinem langjährigen Freund.

Halle (Saale). – Handball–Deutschland trauert um den Top-Schiedsrichter Marcus Helbig. Er war im Alter von nur 53 Jahren nach schwerer Krankheit in Halle gestorben. Sein langjähriger Partner Lars Geipel verabschiedet sich nun auf Instagram mit bewegenden Worten.

Gemeinsam leitete das Duo fast drei Jahrzehnte lang nationale und internationale Spiele und prägte den Handball weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Bewegende Worte von Schiedsrichter-Kollege Lars Geipel an Marcus Helbig

In einem emotionalen Post blickt Geipel auf die gemeinsamen Jahre zurück. Er erinnerte sich an das erste Spiel in der Bezirksklasse, an Fahrten zu Turnieren und an Erlebnisse abseits des Spielfelds. "Jetzt bist du wieder viel zu früh gegangen", schreibt er unter seinem Beitrag.

Geipel schreibt weiter: "Ich heule wie ein Schlosshund, während ich das gerade schreibe. Auch wenn ich es jetzt nicht glauben kann: Aber irgendwann werde ich wieder lachen können, wenn ich an Dich denke."

Handball Duo aus Sachsen-Anhalt schrieb Geschichte

Von 1993 bis 2021 standen Helbig und Geipel in mehr als 600 Partien des Deutschen Handballbundes auf dem Feld. Über 250 Einsätze absolvierten sie bei internationalen Turnieren. Ihr letzter großer Auftritt war das Spiel um Platz drei bei der Europameisterschaft 2020 in Stockholm.

Im Frühsommer desselben Jahres erkrankte Helbig schwer. Sein Gesundheitszustand ließ seitdem eine Rückkehr in die aktive Handball-Szene nicht zu.

Der Deutsche Handballbund kündigte an, dass am kommenden Spieltag alle Schiedsrichter und Delegierten in Erinnerung an Helbig Trauerflor tragen werden. Der Auftakt erfolgt bereits Donnerstagabend beim Bundesligaduell Göppingen gegen Leipzig.