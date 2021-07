Sachsen-Anhalts Weltklasse-Schiedsrichter machen Schluss

Halle (Saale)/MZ - Die deutschen Handball-Spitzenschiedsrichter Lars Geipel (46) und Marcus Helbig (49) müssen ihre Karriere unfreiwillig beenden. Grund ist eine langwierige und schwere Erkrankung von Helbig.

„Marcus geht es soweit gut. Aber der Genesungsprozess ist zeitlich einfach nicht absehbar. Es war eine unglaublich harte und schmerzhafte Entscheidung, jetzt so Schluss zu machen, vor allem emotional. Da ist mehr als eine Träne geflossen“, sagte Geipel am Donnerstag in einer DHB-Mitteilung.

Das Duo aus Halle/Saale bildete 28 Jahre lang ein Gespann und war unter anderem bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 sowie etlichen Welt- und Europameisterschaften im Einsatz. 2017 und 2019 leiteten beide jeweils das Champions-League-Endspiel.

„Lars Geipel und Marcus Helbig waren national und international die Gesichter des deutschen Schiedsrichterwesens. Es ist schade, dass ihre gemeinsame Karriere vorzeitig enden muss“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.