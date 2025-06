Pat Benatar ist Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. (Archivbild)

US-Sängerin Pat Benatar hat ein besonderes Kleidungsstück aus den 80ern aufbewahrt. „Das gestreifte T-Shirt aus meinem ersten Musikvideo auf MTV“ ist noch immer in ihrem Besitz, wie die Sängerin dem „People“-Magazin erzählte. Das Oberteil trug die heute 72-Jährige in dem Video zu „You Better Run“ - das zweite Musikvideo das jemals auf MTV gezeigt wurde nach dem Start des Musiksenders mit „Video Killed the Radio Star“ von „The Buggles“.

Ihre Tochter Hana Giraldo (31) würde das T-Shirt gerne haben, sie „bettelt jede Woche darum“, so Benatar. „Aber wir verstecken es. Es ist in einem Rahmen und sie kann es nicht haben.“ Benatar ist seit 1982 mit Musiker Neil Giraldo verheiratet, die beiden haben zwei Töchter. Die Sängerin ist Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame.