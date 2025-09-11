Mit einer letzten Aktion will sich Bio-Anbieterin Gabriele Eichhorn von ihren langjährigen Kunden verabschieden. Dabei dreht sich an diesem Tag alles um ein beliebtes Gemüse.

Warum ein beliebtes Bio-Geschäft in der Großen Steinstraße in Halle nach 30 Jahren schließt

„Bio Naturell“-Inhaberin Gabriele Eichhorn (l.) und Mitarbeiterin Jenny Faust nehmen nach 30 Jahren von ihren Kunden Abschied.

Halle (Saale)/MZ. - Seit über 30 Jahren betreibt Gabriele Eichhorn ihr Bio-Geschäft in der Großen Steinstraße. Nun schließt mit dem „Bio Naturell“ der älteste Laden seiner Art in Halle. Mit einem der beliebten Aktionstage will sich die Inhaberin nun von ihren vielen Stammkunden verabschieden.