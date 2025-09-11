weather regenschauer
20 Jahre „Reinstein-Haus“: Ein Naumburger Pflegeheim-Leiter erklärt, warum er 82 Mitarbeiter für 84 Patienten hat. Welches Lohnplus es gab und was die Bewohner zahlen müssen.

Von Harald Boltze Aktualisiert: 11.09.2025, 16:43
Pflegedienstleiterin Sandra Stude arbeitet seit 20 Jahren im Naumburger „August-Reinstein-Haus“, ist also eine Mitarbeiterin der ersten Stunde in dem Pflegeheim.
Pflegedienstleiterin Sandra Stude arbeitet seit 20 Jahren im Naumburger „August-Reinstein-Haus“, ist also eine Mitarbeiterin der ersten Stunde in dem Pflegeheim. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Wir leben in einer alternden Gesellschaft, und längst nicht überall schaffen es Familien, die Großeltern oder sogar Urgroßeltern zu Hause zu betreuen. Pflege-Einrichtungen gewinnen daher eine immer größere Bedeutung. Und doch gibt es viele Vorbehalte: zu teuer, zu anonym, zu wenig Personal (das zudem von der Bürokratie aufgefressen wird).