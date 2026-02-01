weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Freundeskreis für Schorlemmer und Führer: Stiftung Friedliche Revolution stellt Projekt in Wittenberg vor

Mit einer Auftaktveranstaltung im Malsaal der Cranach-Stiftung wird der neue „Christian Führer & Friedrich Schorlemmer-Freundeskreis“ vorgestellt. Um welche Themen es gehen soll und welche prominenten Gäste erwartet werden.

01.02.2026, 10:05
Friedrich Schorlemmer
Friedrich Schorlemmer (Foto: Klitzsch)

Wittenberg/MZ/CNI. - Dass Friedrich Schorlemmer eine zentrale Person für Wittenberg war, betont auf Anfrage gegenüber der MZ Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos). Jetzt gehört er zu einem „Christian Führer & Friedrich Schorlemmer-Freundeskreis“, den am 1. Februar die Stiftung Friedliche Revolution aus Leipzig im Malsaal der Cranach-Stiftung Wittenberg vorstellt.