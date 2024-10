Am Gedenkgottesdienst in der Stadtkirche nehmen viele Menschen teil, darunter Geschwister, Kinder, Enkel und Urenkel von Friedrich Schorlemmer.

Wittenberg/MZ. - Zahlreiche Menschen haben am vergangenen Wochenende Abschied von Friedrich Schorlemmer genommen. Der Theologe, Publizist, Bürgerrechtler, politische Beobachter und Mahner, ein unbequemer Mann und wacher Geist, wie Pfarrer Johannes Block ihn beschreibt, war wie berichtet am 9. September gestorben. Am Samstag nun fanden ein würdiger und bewegender Gedenkgottesdienst und ein Trauerempfang in der Stadt statt, in der Friedrich Schorlemmer viele Jahrzehnte lebte, arbeitete und die ihm vieles zu verdanken hat. Block sagt auch: „Es ist ein Stück Wittenberg, von dem wir Abschied nehmen.“