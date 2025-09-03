Die A9-Anschlussstelle Coswig in Richtung Berlin wird schon nächste Woche gesperrt. Autofahrer müssen sich auf lange Umwege einstellen. Welche Umleitungen gelten und wie lange die Sperrung dauert.

Coswig/MZ - Die Auf- und Abfahrt der Autobahn 9 bei Coswig in Richtung Berlin ist ab Montag, 8. September, 8 Uhr, bis voraussichtlich 21. Oktober, 12 Uhr, gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitgeteilt. Grund dafür sind laufende Arbeiten an der Anschlussstelle im Zuge der Gesamtbaumaßnahme zur Fahrbahnerneuerung der A9 bei Coswig.

Für den Verkehr sind laut dem Unternehmen Umleitungen eingerichtet: Wer in Richtung Berlin auf die Autobahn möchte, soll zunächst in Fahrtrichtung München auffahren und an der Anschlussstelle Vockerode wenden. Abfahrende Fahrzeuge werden über eine ausgeschilderte Strecke zur Anschlussstelle Köselitz geleitet, wo sie ebenfalls wenden können, um die A9 anschließend an der Anschlussstelle Coswig in Fahrtrichtung München zu verlassen.

Die Fahrbahnerneuerung ist Teil einer großangelegten Sanierungsmaßnahme auf der A9. Bis Ende 2025 sollen in Fahrtrichtung Berlin auf mehr als zehn Kilometern nicht nur der Straßenbelag, sondern auch Brückenbauwerke, Verkehrszeichenportale sowie die Sicherheitsausstattung erneuert werden. Bereits im vergangenen Jahr war die Fahrbahn in Richtung München bei Coswig umfassend saniert worden.