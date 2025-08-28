Autofahrer auf der Autobahn 9 bei Coswig müssen sich erneut auf eine lange Sperrung der Anschlussstelle einstellen. Ab wann gesperrt wird, wie lange die Bauarbeiten dauern sollen und welche Ausweichrouten es gibt.

Auf- und Abfahrt der A9 bei Coswig gesperrt – diese Alternativen gibt es

Beide Fahrtrichtungen verwenden seit April gemeinsam die Fahrbahn nach München, während die Gegenfahrbahn erneuert wird.

Coswig/MZ - Autofahrer auf der A9 bei Coswig brauchen weiterhin starke Nerven. Kaum sind die umfangreichen Bauarbeiten des vergangenen Jahres beendet, steht bereits die nächste große Sperrung bevor. Diesmal trifft es die Fahrbahn in Richtung Berlin. Zusätzlich muss die Auf- und Abfahrt von und nach Coswig über mehrere Wochen gesperrt werden.