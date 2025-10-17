Eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz hat in Halle für Wirbel gesorgt. Die Migrantenorganisation Lamsa ruft am Samstag zu einer öffentlichen Aktion auf.

Halle (Saale)/MZ. - Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt (Lamsa) hat für Samstag, 18. Oktober, um 14 Uhr zu einem „Flashmob“ am Leipziger Turm in Halle aufgerufen. Es geht um die Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der jüngst bei einer Pressekonferenz beim Thema Migration gesagt hat, dass man trotz Fortschritten noch immer „im Stadtbild dieses Problem“ habe.

Laut Lamsa habe Merz mit der Aussage offensichtlich migrantische Menschen gemeint. „Diese Worte verletzen, diskriminieren und entmenschlichen viele von uns“, schreibt Lamsa auf Facebook. „Wir sagen klar: Wir sind Teil des Stadtbildes. Wir gehören hierher.“

Mit einem „Flashmob“, der wie eine Art kleine Versammlung ablaufen soll, will Lamsa offenbar gegen die Worte des Bundeskanzlers demonstrieren.