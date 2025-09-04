weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ausländerfeindliche Gesänge beim Schifferfest in Roßlau - Vorwürfe und Kritik

Videos auf Social Media Ausländerfeindliche Gesänge beim Schifferfest in Roßlau - Vorwürfe an AfD-Ortsbürgermeister

Auf Social Media kursieren Videos vom Roßlauer Schifferfest, die ausländerfeindliche Gesänge belegen. Die Organisatoren sehen Einzelfälle. Gerufen hätten „Nicht-Roßlauer“. Für Aufregung sorgt in Linken-Stadtrat mit einem Gewalt-Aufruf.

Von Tizian Hempel Aktualisiert: 04.09.2025, 12:22
Das Schifferfest hat am vergangenen Wochenende in Roßlau stattgefunden.
Das Schifferfest hat am vergangenen Wochenende in Roßlau stattgefunden.

Rosslau/MZ. - Beim 45. Heimat- und Schifferfest ist es am vergangenen Wochenende zu ausländerfeindlichen Gesängen gekommen. Während des Liedes „L’amour toujours“ sollen mehrere junge Männer wiederholt den rechten Arm ausgestreckt und „Ausländer raus“ gerufen haben. Auf Whatsapp kursieren Videos, die das dokumentieren sollen. Allerdings ist der Veranstaltungsort dort nicht eindeutig erkennbar.