Der Förderverein Bitterfelder Innenstadt hat keine Mühen gescheut, um für die Besucher am Wochenende drei tolle Tage auf dem Markt zu organisieren. Für Groß und Klein wird viel geboten.

Bitterfelder Innenstadtverein lädt erneut zu drei tollen Tagen auf den Marktplatz

Zum siebten Mal lädt der Bitterfelder Innenstadtverein zum Fest: Hier eine Aufnahme mit der Band „Tänzchentee“, die oft für Begeisterung sorgte.

Bitterfeld/MZ. - Ab dem morgigen Freitag, 5. September, geht es wieder heiß her auf dem Bitterfelder Marktplatz. Nach der Pause im vorigen Jahr wegen des 800-jährigen Stadtjubiläums lädt der Förderverein Bitterfelder Innenstadt nun schon zum siebten Mal zu seinem mittlerweile traditionellen Stadtfest ein. Und auch diesmal hat er keine Mühen gescheut, um für die Besucher erlebnisreiche drei Tage zu organisieren.